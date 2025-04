Riccione. Ad Aquafan esplode l’estate: dal 9/7 Shade per Music Wave Festival e l’11/7 scivoli aperti fino alle 23

Si è conclusa ieri la Notte Rosa ma all’Aquafan gli eventi sono appena cominciati. Nel parco acquatico più famoso d’Europa questa settimana ci sono eventi diurni e notturni, quasi ogni giorno!

MAXIBON MUSIC WAVE FESTIVAL, SHADE OSPITE DELLA PRIMA TAPPA 9 LUGLIO

Sul palco della Piscina Onde di Aquafan martedì 9 Luglio dalle 14:30 sarà Shade a inaugurare la nuova stagione del festival Maxibon Music Wave! In concerto con tante sorprese, il re del freestyle italiano e hitmaker, che ha conquistato 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro, è il primo ospite di questa stagione di festival Maxibon Music Wave all’Aquafan. Il pubblico arriverà da tutta Italia per ascoltare l’artista che trasforma ogni suo singolo in un successo: da ‘Lunatica’ a ‘Tori Seduti’ con J-Ax, ‘Pendolari’, ‘Bene ma non benissimo’ prima del momento della Maxi Onda, presenterà una lunga scaletta di tormentoni estivi e il suo ultimo successo firmato con Elettra Lamborghini ‘Dire, Fare, Baciare’.

THE LONG SUNSET, PRIMO EVENTO AQUAFAN NO STOP 11 LUGLIO

Torna il lungo tramonto dell’estate all’Aquafan di Riccione. Che giornate saranno? Ben quattro appuntamenti tra Luglio e Agosto, che non finiscono mai: giovedì 11 e 25 Luglio e poi l’8 e il 22 Agosto. Il parco rimane aperto dalle 10 alle 23.30 con oltre 3 km di scivoli aperti fino alle 23. E poi eventi, spazi relax, chioschi, tanta animazione musica… e una Maxi Onda speciale alle 18:30 con il DOCCIA PARTY PIU’ GRANDE DEL MONDO .

WEBBOH FAN 11 LUGLIO CON ARTISTI E CREATOR DELLE GEN Z E ALPHA

Negli appuntamenti The Long Sunset di Aquafan, dalle 19 si vivono anche quattro serate indimenticabili insieme a Webboh, la testata web più famosa tra i giovanissimi. Giovedì 11 e 25 luglio ma anche Giovedì 8 e 22 Agosto, Webboh arriva all’Aquafan di Riccione, negli spazi della Walky Cup con svariati ospiti (quelli più amati dalle generazioni Zeta e Alpha) che saranno i protagonisti di uno show pieno di sorprese. Nell’appuntamento dell’11 luglio gli ospiti saranno Matteo Robert, Pucho, Leo Bonni, Alice e Giorgia Mordenti.

BEAT WAVE E I DJ DI TUTTA ITALIA SUGLI SCIVOLI 12 LUGLIO

Aquafan e AlphaTheta si uniscono in partnership per presentare l’evento BeatWave con le esibizioni dei talenti delle scuole DJ italiane del network AlphaTheta/PioneerDJ. Tutti i venerdì di luglio (12, 19 e 26) arriveranno in consolle gli artisti della nuova generazione djing di Music Academy Rimini, NAM Milano e Mec Academy Napoli. In ogni data, otto talentuosi DJ provenienti da tutta Italia si esibiranno in quattro location uniche: dalle piattaforme aree di Strizzacool e Black Hole, passando per l’Extreme e il RiverRun. E infine il rito collettivo alle 14:30 sul palco della Piscina Onde.