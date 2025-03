Riccione. Aggressione durante una cena familiare: un uomo arrestato e una donna in prognosi riservata

Un episodio di violenza domestica si è verificato in un comune dell’entroterra di Riccione, dove una cena in famiglia ha preso una piega drammatica a causa di una discussione alimentata dall’abuso di alcol. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la sorella di 35 anni e il fratello di 34, intervenuto per difenderla. La donna, in preda al panico, è riuscita a fuggire all’esterno, dove ha chiesto aiuto ai passanti e ai carabinieri. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la madre in stato di shock e il fratello gravemente ferito.

L’aggressore è stato immediatamente arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e violenza domestica, senza opporre resistenza. Durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi il 31 marzo, il 42enne ha presentato una versione alternativa dei fatti, sostenendo di essere stato lui la vittima dell’aggressione da parte dei due familiari, entrambi sotto l’effetto di alcol. Difeso dall’avvocato Enrico Graziosi, l’uomo è stato scarcerato, ma gli è stato imposto il divieto di avvicinamento ai suoi fratelli, nonostante la richiesta di custodia cautelare presentata dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci.

Nel frattempo, la sorella maggiore rimane in prognosi riservata, mentre il fratello ha subito lesioni con una prognosi di 40 giorni. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica degli eventi.