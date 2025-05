Riccione, al Palazzo del Turismo la mostra artistica degli studenti Geo Cenci: il cambiamento raccontato con l’arte

Dal 23 al 25 maggio, il Palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini 11 accoglie una mostra d’arte realizzata dagli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Geo Cenci – IC1 Riccione. Un evento aperto ogni giorno dalle 15 alle 19 che offre uno sguardo sensibile e originale sul tema della metamorfosi, esplorato dai ragazzi attraverso il linguaggio visivo e creativo.

La mostra nasce da un percorso didattico che ha coinvolto più discipline: arte, scienze naturali, letteratura e mitologia si intrecciano in un viaggio che riflette sul cambiamento come esperienza personale e collettiva. Ogni studente ha interpretato la metamorfosi secondo la propria sensibilità, dando forma ad autoritratti che raccontano l’evoluzione fisica e interiore vissuta nel delicato passaggio dalla preadolescenza all’adolescenza.

Il progetto, guidato dagli insegnanti Manuela Lorena Donati, Roberto Tomaciello, Emanuela Morgia e Federica Gatti, è il risultato di un lavoro condiviso che mette al centro l’identità in divenire degli studenti, i loro pensieri e le loro emozioni nel momento in cui si preparano a lasciare la scuola media per affrontare una nuova tappa nel percorso scolastico.

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 22 maggio alle ore 17:30, con un’esibizione musicale degli allievi del percorso ad indirizzo musicale dell’istituto, che accompagneranno l’apertura dell’esposizione con brani eseguiti dal vivo.

L’iniziativa non è solo un momento espositivo, ma rappresenta anche un invito alla città a conoscere e valorizzare la voce creativa delle nuove generazioni, offrendo uno spazio di ascolto e di visibilità all’espressione artistica come strumento di crescita, riflessione e appartenenza.