Riccione. Al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di viale Dei Mille

Il Comune di Riccione annuncia l’avvio dei lavori di rifacimento dei marciapiedi di viale dei Mille, un’importante arteria di collegamento tra la rotonda del porto canale e viale Ceccarini. I lavori inizieranno domani, mercoledì 8 gennaio, e si concentreranno sulla riqualificazione del marciapiede, danneggiato nel tempo dalle radici dei pini, che necessita di un intervento radicale di rinnovamento. L’intervento, che avrà una durata di diverse settimane, è stato progettato per garantire maggiore sicurezza e accessibilità.

A partire dalla prossima settimana, inizieranno anche i lavori per il rifacimento della pista ciclabile situata sul lato Cattolica del tratto di viale Ceccarini a monte della ferrovia. Questo intervento segue quello già completato sulla pista ciclabile del lato Rimini dello stesso viale, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione della mobilità sostenibile e nel miglioramento delle infrastrutture ciclopedonali.

La pista ciclabile rappresenta un asse strategico per collegare il Paese e la zona dell’ospedale al cuore pedonale della città, garantendo così una rete ciclopedonale sempre più efficiente e sicura per cittadini e turisti.

Successivamente, il piano di interventi prevede anche la bonifica del tappeto stradale del lato di viale Ceccarini a monte della ferrovia, anch’esso danneggiato dalle radici dei pini e necessitante di una completa riqualificazione.

L’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola, ha dichiarato: “Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e per valorizzare la nostra città. La nostra visione è quella di una Riccione sempre più accessibile, vivibile e accogliente per tutti. Uno dopo l’altro, stiamo intervenendo in tutti i quartieri della città dove strade e marciapiedi, purtroppo, sono diffusamente ammalorati”.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione ai cantieri e ringrazia per la collaborazione durante lo svolgimento dei lavori, fondamentali per garantire una città più sicura e funzionale.

Comune di Riccione