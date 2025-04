Riccione. Al via il progetto “La Città dei Ragazzi”: l’ex Mattatoio si trasforma in un nuovo spazio per giovani, famiglie e comunità

Prosegue la rigenerazione dell’area dell’ex Mattatoio, dove è in corso un importante intervento di riqualificazione urbana e sociale. La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto di massima per la realizzazione de “La Città dei Ragazzi”, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di creare un nuovo spazio dedicato ai giovani, alla socialità, alla cultura e all’inclusione.

L’intervento si inserisce all’interno delle politiche sociali e giovanili promosse dall’amministrazione comunale e fa parte di un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. La Città dei Ragazzi vuole essere un luogo aperto, dinamico e accogliente, capace di offrire opportunità di crescita, confronto e aggregazione, anche per giovani con disabilità.

Il progetto è stato finanziato attraverso i fondi del Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali”. I lavori di ristrutturazione sono già in corso e si sta ora avviando la fase di definizione delle modalità di gestione degli spazi, che saranno destinati ad attività educative, culturali, ricreative e sociali.

Il settore Servizi alla Persona, che si occupa delle politiche giovanili e del sostegno alle famiglie, promuoverà a breve un percorso partecipativo aperto ai giovani, alle associazioni del Terzo Settore e alla cittadinanza. L’obiettivo è co-progettare insieme i contenuti e le attività che animeranno La Città dei Ragazzi, valorizzando le esperienze già presenti sul territorio e costruendo nuove sinergie.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale intende trasformare un’area da tempo inutilizzata in un punto di riferimento per la comunità riccionese, offrendo nuovi spazi pubblici per lo sviluppo di percorsi sociali, culturali ed educativi rivolti alle future generazioni.

Il progetto si propone di creare uno spazio innovativo e accogliente dedicato ai giovani, ai ragazzi e agli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, nonché agli studenti delle scuole superiori e universitari. Questo ambiente sarà caratterizzato da una serie di aree destinate allo studio e al co-working, atelier di creatività artistica e attività guidate, offrendo anche spazi per il sostegno allo studio e ai compiti.

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani con disabilità, attraverso laboratori creativi, artistici, motori e occupazionali, che favoriranno l’inclusione e la partecipazione attiva. “La Città dei ragazzi” si impegnerà anche a ospitare attività a valenza sociale, promuovendo il senso di comunità e la valorizzazione delle competenze individuali, affinché ogni persona possa sentirsi una risorsa per il proprio contesto.

Infine, un contesto laboratoriale musicale sarà parte integrante del progetto, includendo una scuola di musica, sale di registrazione, sale prove e un auditorium, per stimolare la creatività e la passione per la musica tra i giovani. Questi spazi si configureranno così come luoghi multifunzionali, inclusivi e stimolanti, pensati per accompagnare le nuove generazioni nella loro crescita e sviluppo personale.

Il prossimo passo sarà la condivisione del progetto definitivo, attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati. La Città dei Ragazzi si candida così a diventare un simbolo di innovazione sociale e partecipazione, un luogo vivo e inclusivo dove costruire insieme il futuro della città.

Comune di Riccione