Riccione. Al via la IV edizione del Trofeo Water Beach con numeri da record

Riccione apre le danze alla Open Water. Sabato 21 giugno si alza il sipario sulla IV edizione del Trofeo Water Beach, il primo dei quattro appuntamenti (seguirà Caorle, Maratea e Mondello) del circuito di acque libere per la stagione 2025. All’appello hanno risposto in maniera affermativa ben 370 iscritti dei quali 25 sono gli atleti della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico appartenenti a 13 società italiane. clicca qui

Continua dunque la sinergia tra la FINP delegazione Emilia Romagna e l’amministrazione della Perla Verde della Romagna, spiega il delegato regionale Ilario Battaglia:

“Con Simone Imola Assessore allo Sport di Riccione ci sono continui confronti e condivisioni sullo sviluppo del movimento sportivo paralimpico sul territorio che riguarda anche l’impiantistica sportiva. Ringrazio ancora il Comune di Riccione per il sostegno che sta dando a questa importante manifestazione”. Contento anche per il recente protocollo d’intesa sottoscritto tra FINP e FIN. “In regione abbiamo un rapporto consolidato con il Comitato E.R. ringrazio il presidente Pietro Speziali per le sinergie messe in campo sia per questo evento, ma anche per quelle di tutta una stagione sviluppate in regione, tenendo lo sguardo sempre a progettualità condivise future. Discorso che si estende anche con la FIN sez. Salvamento Riccione/Rimini nel nome di Giorgio Gori con il quale sto portando avanti il Riccione Water Beach sin dalla prima edizione. Concludo manifestando tutta la mia passione per gli eventi in acque libere, con l’intenzione di promuovere sempre di più una disciplina che cerca di avvicinare sempre più atleti paralimpici alla competizione in mare. Un sentito grazie alla FINP per avermi dato queste importanti opportunità ed un ringraziamento particolare a tutti i miei collaboratori e i volontari che sono nel dietro le quinte di questa importante organizzazione”.

Queste invece le parole dell’Assessore Simone Imola:

“È con grande piacere e profondo orgoglio che nelle acque di Riccione accogliamo la quarta edizione del Trofeo Water Beach: un evento che è non solo una competizione sportiva, ma rappresenta un’occasione di crescita, di incontro e di valorizzazione dei grandi valori che lo sport paralimpico ci insegna ogni giorno: impegno, resilienza, inclusione e passione. Riccione è da sempre una città che vive lo sport non come semplice attività, ma come parte integrante del proprio DNA sociale e culturale. Sostenere manifestazioni come questa significa per noi credere in uno sport aperto a tutti, capace di abbattere barriere e costruire ponti, nel segno del rispetto e dell’integrazione. Un ringraziamento speciale va alla Federazione italiana nuoto paralimpico Emilia-Romagna, alla FIN E.R. e la FIN Sezione Salvamento di Riccione e Rimini, e a tutte le persone e le realtà che collaborano con passione all’organizzazione di questa manifestazione. Grazie anche a chi lavora ogni giorno dietro le quinte: volontari, tecnici, giudici, operatori della sicurezza. E un grazie particolare va agli atleti, protagonisti assoluti: con il vostro esempio, ci ricordate che lo sport non ha limiti, e che ogni traguardo è possibile. Riccione continuerà a essere al fianco dello sport paralimpico, investendo energie e risorse per renderlo sempre più visibile, accessibile e riconosciuto”.

