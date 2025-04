Riccione, al via la riqualificazione del quartiere Fontanelle: più sicurezza e nuovi spazi per la comunità

Videosorveglianza avanzata, nuova illuminazione e attività di quartiere: prende forma un progetto di rigenerazione urbana che coinvolge l’intero quartiere Fontanelle di Riccione. L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza reale e percepita e rafforzare il senso di comunità, trasformando l’area in uno spazio urbano più vivibile, moderno e condiviso.

Il cuore dell’intervento sarà il potenziamento della videosorveglianza, con un nuovo sistema di telecamere ad alta definizione, posizionate in punti strategici selezionati in collaborazione con la Polizia Locale. Le immagini verranno monitorate in tempo reale dalla centrale operativa, consentendo interventi immediati in caso di segnalazioni o situazioni anomale.

Il sistema sarà dotato di tecnologia OCR per il riconoscimento targhe, monitoraggio dei flussi e rilevamento di anomalie, attivo 24 ore su 24, nel rispetto delle normative sulla privacy. L’infrastruttura è predisposta per eventuali futuri ampliamenti. Il progetto è sostenuto da un finanziamento regionale per un valore complessivo di 112.500 euro.

Ma la trasformazione non si ferma alla sicurezza. Il piano prevede anche la riqualificazione del Parco dei Normanni, con nuovi arredi urbani, interventi sul verde e un aggiornamento completo dell’illuminazione pubblica, per rendere il quartiere più accogliente anche nelle ore serali.

Accanto agli interventi materiali, il Comune ha previsto un calendario di iniziative culturali e partecipative. Saranno coinvolti attivamente i residenti, le scuole, le associazioni e gli operatori del territorio attraverso laboratori, attività artistiche e incontri pubblici, con l’intento di stimolare relazioni di vicinato e promuovere il senso di appartenenza.

Il quartiere Fontanelle si trasformerà così in un vero e proprio cantiere urbano di innovazione sociale e ambientale, in cui infrastrutture e relazioni si costruiscono parallelamente. I primi risultati dell’intervento saranno visibili già entro la fine di maggio.