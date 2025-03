Riccione. Albergatore 70enne finisce in ospedale dopo una violenta lite con un cliente in hotel

Un albergatore di 70 anni è stato ricoverato in ospedale a Cesena a causa di un diverbio avvenuto con un cliente di 26 anni in un hotel di Riccione. I due avevano già avuto litigi nei giorni precedenti, ma la situazione è degenerata quando il giovane ha spinto violentemente l’albergatore a terra, facendolo sbattere la testa. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per accertamenti ma non è in pericolo di vita. Il cliente è stato denunciato a piede libero per lesioni. La polizia ha raccolto testimonianze e informato il magistrato di turno sull’incidente.