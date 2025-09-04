Anche Riccione vuole la sua ruota panoramica: sorgerà in Piazzale Roma

Un profilo che svetta sul mare e regala prospettive inedite sulla città e sulla riviera illuminata: Riccione si prepara ad accogliere di nuovo il fascino senza tempo della ruota panoramica.

Oggi, giovedì 4 settembre, l’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione della concessione dell’area demaniale di piazzale Roma, destinata a ospitare l’attrazione. L’obiettivo è selezionare il soggetto che si occuperà dell’installazione e della gestione per due stagioni consecutive: Natale-Capodanno 2025-2026 e 2026-2027.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte è il 19 settembre alle ore 11. A partire da allora si conoscerà chi darà forma a uno dei simboli di festa più suggestivi, unendo l’incanto natalizio con la vista mozzafiato del mare d’inverno. Una giostra che non è solo meccanica, ma anche immaginifica: ogni giro sarà un piccolo viaggio sospeso tra spiaggia e cielo, tra luminarie e onde.