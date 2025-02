Riccione. Approvato il progetto per il Giardino delle Rimembranze dedicato alla dispersione delle ceneri dei propri cari

La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto per la realizzazione del “Giardino delle Rimembranze” all’interno del cimitero nuovo di viale Udine.

Si tratta di uno spazio speciale dedicato alla dispersione delle ceneri in un ambiente sereno e rispettoso, che permetterà di onorare la memoria dei propri cari in un contesto naturale. Contestualmente, sarà individuata un’area per la comunità musulmana, progettata per la sepoltura nel rispetto delle tradizioni del culto islamico.

Il Giardino delle Rimembranze si estenderà su una superficie di circa 1.500 metri quadri, vicino all’ossario comune, e sarà un luogo pensato per la memoria e il raccoglimento. Al centro, una vasca in cemento armato, alimentata da un pozzo freatico, accoglierà le ceneri, offrendo un momento di pace e connessione con la natura. L’acqua della vasca sarà poi distribuita alle radici di due filari di cipressi, creando un simbolico legame tra la vita e la memoria. Il progetto include anche un percorso dedicato al raccoglimento, un “muro del ricordo” dove poter lasciare un segno della memoria, e la piantumazione di cinquanta maestosi ulivi, simbolo di pace e continuità. Un sistema di irrigazione garantirà la cura costante di questo spazio verde, preservandone la bellezza nel tempo.

La creazione del Giardino delle Rimembranze vuole rappresentare una risposta sensibile e rispettosa alla crescente richiesta della cittadinanza di disporre di spazi dedicati alla dispersione delle ceneri, in un ambiente curato, sereno e ricco di significato. Un luogo pensato per accompagnare questo momento delicato con dignità e memoria. Il costo complessivo per la realizzazione del Giardino delle Rimembranze è di circa centomila euro.

Contestualmente, l’amministrazione comunale ha dato mandato a Geat Srl di individuare un’area all’interno del cimitero da destinare alla comunità musulmana. Un’area che sarà progettata nel rispetto delle tradizioni del culto islamico, con fosse orientate verso La Mecca e spazi adeguati alle esigenze della comunità. Geat Srl si occuperà di individuare l’area più adatta e di realizzare uno studio di fattibilità, senza costi a carico del Comune.

“La realizzazione del Giardino delle Rimembranze è un passo importante per la nostra città, perché risponde a una crescente necessità della comunità e garantisce un luogo di raccoglimento e rispetto per i nostri cari defunti – dichiara la sindaca di Riccione, Daniela Angelini –. Inoltre, con l’individuazione di un’area dedicata alle sepolture islamiche, intendiamo garantire attenzione e sensibilità verso le diverse esigenze religiose e culturali presenti nel nostro territorio”.

Anche il presidente di Geat Srl, Fabio Galli, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Questo progetto rappresenta un segno tangibile del nostro impegno verso la comunità, con l’obiettivo di rispondere in modo sensibile e rispettoso alle diverse necessità della cittadinanza. La realizzazione del Giardino delle Rimembranze risponde alle normative in materia di cremazione, che autorizzano la dispersione delle ceneri anche in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri. Ci impegneremo al massimo per garantire che questi spazi siano accoglienti, rispettosi e in sintonia con le aspettative della nostra comunità”.

Comune di Riccione