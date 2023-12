RICCIONE. Arresti e sequestri di droga in un’operazione notturna dei Carabinieri della Compagnia di Riccione

In un blitz contro lo spaccio di sostanze illecite, i militari della Compagnia di Riccione hanno eseguito controlli mirati vicino ai locali notturni, risultando nel fermo di giovani in possesso di droga. Due individui, sorpresi su un veicolo non conforme alla normativa taxi, detenevano hashish.

Ulteriori indagini hanno portato al rinvenimento di cocaina all’interno dell’abbigliamento di uno dei fermati. La perquisizione della sua alloggio ha portato alla scoperta di ulteriore hashish, una bilancia e materiale per l’imbustamento di droga. L’individuo, un cittadino straniero, è stato arrestato per spaccio e attenderà un processo immediato. A carico di altri due giovani coinvolti, sono state effettuate segnalazioni alle autorità preposte.