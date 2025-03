Ha tentato di comprare un cocktail in una discoteca pagando con 50 euro falsi. Così è finito nei guai un giovane di 18 anni, denunciato per detenzione e spendita di banconote false. Il personale addetto alla sicurezza ha chiamato i Carabinieri di Riccione dopo aver notato la dicitura “Prop Copy” su una banconota da 50 euro. Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di altre due banconote contraffatte. I 150 euro sono stati sequestrati e il ragazzo è stato denunciato.