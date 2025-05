Riccione, benessere e energia con Michelle Hunziker: domani Goovi Summer Wave per La Notte Rosa

Un’intera giornata sulla spiaggia all’insegna del fitness, della cura di sé e delle good vibes: sabato 21 giugno la spiaggia libera di piazzale San Martino si trasformerà nel cuore pulsante del benessere con Goovi Summer Wave, l’evento firmato Goovi che vedrà protagonista Michelle Hunziker, co-fondatrice del brand.

L’iniziativa, inserita nel programma ufficiale della Notte Rosa, promette un concentrato di vitalità e positività che accompagnerà residenti e turisti dal mattino al tramonto. Al fianco della showgirl e ambassador del benessere, un team di professionisti condurrà sessioni di allenamento all’aperto, tra cui il Total Body Workout guidato da Paolo Zotta e lo Yoga in riva al mare con Martina Sergi.

Non solo fitness: il format di Goovi punta su un’esperienza completa. Ci saranno anche momenti dedicati al beauty, con corner per consulenze su make-up e skincare, una drink station con cocktail a base di integratori firmati Goovi, e uno spazio giochi con premi e gadget gratuiti. Tra gli ospiti speciali attesi anche Vanessa Villa con la sua yoga tribale e meditazione e l’energico duo Marco Basso – Costanza Pugi con il format Iron Ciapet.

La giornata si concluderà con un dj set al tramonto, per salutare il primo weekend d’estate in perfetto spirito riccionese: leggerezza, musica e condivisione. Un appuntamento da non perdere per chi vuole immergersi in un’atmosfera di energia positiva e vivere il lato più dinamico della Notte Rosa.