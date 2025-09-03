Riccione: biglietto di ingresso agevolato a “Mare Magnum” per i visitatori di “Wanderlust”

Questo fine settimana, arte e artigianato si incontrano a Riccione, a Villa Mussolini. Sabato 6 e domenica 7 settembre, i visitatori di “Wanderlust officina creativa” potranno godere del biglietto di ingresso promozionale alla mostra fotografica “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”.

Per due giorni, dalle 17 alle 23, il giardino di Villa Mussolini si trasformerà in un vivace villaggio della creatività: “Wanderlust” celebra l’artigianato, i sapori autentici e le esperienze culturali, accogliendo turisti e curiosi di tutte le età con un ricco programma di attività.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà la possibilità di visitare la mostra “Mare Magnum” allestita nelle sale interne della villa, un viaggio visivo attraverso le spiagge del mondo. Curata da Andréa Holzherr e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos (Parigi) e Rjma progetti culturali, l’esposizione presenta le opere di otto celebri fotografi dell’agenzia Magnum: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23.

I visitatori di “Wanderlust” potranno usufruire di un biglietto promozionale di 10 euro per accedere alla mostra fotografica.

L’ingresso all’evento “Wanderlust” ha un costo di 3 euro per il biglietto giornaliero o 5 euro per il weekend, ed è gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per le persone con disabilità.

