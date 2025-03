Riccione, camper fermato con targhe false e coltelli, due denunciati

Un’operazione di controllo condotta dalla Polizia Locale di Riccione ha portato alla scoperta di un camper sospetto, fermato nel pomeriggio di ieri nella zona nord della città, lungo la via Flaminia. Gli agenti, che stavano effettuando un posto di blocco, hanno notato un comportamento anomalo da parte del conducente, un uomo di 47 anni residente a Coriano, che ha deviato bruscamente per evitare il controllo.

Alla guida, un soggetto già noto alle forze dell’ordine, accompagnato da una donna, ha mostrato segni di nervosismo. Durante l’ispezione, gli agenti hanno riscontrato diverse anomalie, tra cui targhe nuove e inusuali, che hanno destato ulteriori sospetti.

Nel vano portaoggetti, oltre ai documenti, è stato rinvenuto un coltello da caccia da 30 cm. A seguito di un controllo più approfondito del veicolo, sono stati scoperti altri tre coltelli, uno dei quali l’uomo ha minacciosamente impugnato davanti agli agenti. Le verifiche hanno rivelato che le targhe non appartenevano al camper, ma a un altro veicolo assicurato, utilizzato per eludere i controlli e far circolare il mezzo senza assicurazione.

Il conducente è stato denunciato per porto abusivo di armi, guida con patente sospesa, uso di targhe false e mancanza di copertura assicurativa. Il veicolo, i coltelli e le targhe sono stati sequestrati. L’operazione ha dimostrato l’efficacia dei controlli di sicurezza nel contrastare reati e comportamenti illeciti.