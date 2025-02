Riccione capitale del calcio giovanile nei tornei nazionali e internazionali

Riccione si conferma un grande punto di riferimento per il calcio giovanile: da aprile a giugno, una serie di tornei di rilievo nazionale e internazionale animerà la città, offrendo a tanti ragazzi l’opportunità di socializzare e confrontarsi con i loro coetanei, vivendo momenti indimenticabili. Le competizioni si svolgeranno presso lo stadio comunale e i campi da calcio cittadini, coinvolgendo migliaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Anche quest’anno, molte realtà sportive hanno scelto Riccione come meta ideale per organizzare i propri tornei. Un’opportunità importante per gli atleti che unisce la sana competitività al divertimento, offrendo al contempo la possibilità di scoprire le attrazioni turistiche del territorio e godersi una splendida vacanza al mare.

“Siamo in attesa di accogliere migliaia di giovani atleti, accompagnati dai loro staff tecnici e dalle famiglie – osserva l’assessore allo Sport, Simone Imola –. Le società sportive che ogni anno tornano a Riccione per i loro tornei hanno consolidato un legame importante con la nostra città, scegliendola per la qualità delle strutture, l’organizzazione impeccabile e l’atmosfera coinvolgente. Questo sodalizio, che si rinnova stagione dopo stagione, testimonia il ruolo di primo piano di Riccione nel panorama sportivo nazionale e internazionale del calcio giovanile e il valore di un’accoglienza che unisce la passione sportiva alla scoperta del nostro territorio”.

I tornei giovanili di calcio

Si parte dal 18 al 20 aprile con la “Romagna super cup”, organizzata da New centro eventi di Rocca San Giovanni (Ch), che vedrà la cerimonia di apertura presso lo Stadio comunale venerdì 18 aprile alle 13. Parallelamente, dal 18 al 21 aprile, si svolgerà la “Regins Pasqua football cup maschile”, un torneo a carattere internazionale organizzato da Tour event organization di San Cesario sul Panaro (Mo) in collaborazione con Asd Real San Clemente.

Dal 25 al 27 aprile sarà la volta del “Romagna fest soccer”, sempre organizzato da New centro eventi, con la cerimonia d’apertura in programma venerdì 25 aprile alle 13. Successivamente, dall’1 al 4 maggio, si terrà lo “Sport event trophy”, organizzato da Tour event organization in collaborazione con Asd Real San Clemente.

Tra maggio e giugno Riccione ospiterà diversi tornei di grande richiamo. Dal 30 maggio al 2 giugno si giocherà il “Trofeo femminile e maschile dell’Adriatico”, organizzato da Tour event organization in collaborazione con Asd Real San Clemente. Negli stessi giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, si terranno la “Spiagge romagnole football cup”, con cerimonia di apertura sabato 31 maggio alle 13 e a cura di New centro eventi, e la “Riccione international cup”, organizzata da Eventour di Viareggio, che porterà in città squadre di respiro internazionale.

Dal 6 all’8 giugno sarà la volta della “Riccione Aquafan cup”, torneo a carattere nazionale organizzato da New centro eventi, con la cerimonia di apertura fissata per venerdì 6 giugno alle 13. A seguire, dal 7 al 10 giugno, si svolgerà la “Riccione cup”, organizzata da Firmatour di Rimini per conto della tedesca Komm Mit, con la cerimonia di apertura prevista per domenica 8 giugno alle 17.

Dal 12 al 15 giugno, i campi cittadini ospiteranno l’“Adriatic cooperation cup”, un torneo nazionale organizzato da Tour event organization in collaborazione con Asd Real San Clemente. Nello stesso periodo, dal 13 al 15 giugno, si terrà la “Coppa del mare”, un torneo amatoriale a 5, 7 e 11 giocatori, organizzato da Europa Tornei Lucca.

Infine, dal 20 al 22 giugno, si concluderà la stagione primaverile del calcio giovanile con il “5° Riccione Aquafan trophy”, torneo internazionale organizzato da Eventour di Viareggio.

Comune di Riccione