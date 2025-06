Riccione capitale della vela: il Campionato Europeo di catamarani Classe A regala emozioni e velocità fino al 13 giugno

Riccione si trasforma in palcoscenico della vela ad altissime prestazioni ospitando fino al 13 giugno il “2025 A-Class European Championship”, il Campionato Europeo di catamarani Classe A, noto come la “Formula 1 della vela”. Oltre 80 tra i migliori velisti al mondo si sfidano in regate spettacolari davanti alla spiaggia 151, in un evento che conferma la Perla verde come punto di riferimento internazionale per la vela ad alta velocità.

All’appuntamento partecipano atleti provenienti da 16 paesi, tra cui Italia, Australia, Austria, Brasile, Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Germania, Ungheria, Stati Uniti, Isole Vergini britanniche, Polonia, Svizzera e Paesi Bassi. La competizione rappresenta una vera “olimpiade della vela” con un parterre di altissimo livello, tra cui due campioni mondiali in carica, dieci ex campioni europei o mondiali, numerosi campioni nazionali e tre olimpionici, tra cui un medagliato.

Il cuore della manifestazione è la spiaggia 151, da cui partono regate cariche di adrenalina che vedono in gara un mix di esperienza e gioventù. Nella categoria Open, spicca il giovane talento polacco Kuba Surowiec, due volte campione del mondo, fresco del successo a Punta Ala nel 2024. Surowiec dovrà vedersela con gli agguerriti italiani Lamberto Cesare e Marco Anessi, protagonisti recenti a Malcesine.

Nella categoria Classic, a contendersi la vittoria è lo spagnolo Gustavo Doreste Blanco, ex olimpionico e campione europeo in carica, sfidato dal polacco Jacek Noetzel e dall’italiano Marco Radman, sesto al Mondiale 2024.

L’evento è impreziosito dalla presenza della Saviolina, storico lancione del 1928 e simbolo della tradizione marittima riccionese, che fungerà da barca giuria ufficiale, unendo così passato e futuro della vela locale.

L’accesso alle regate è gratuito e aperto al pubblico, che potrà seguire le sfide sia dalla spiaggia che dalle imbarcazioni di supporto, vivendo così da vicino uno spettacolo unico di velocità, tecnica e strategia marinaresca.

Il catamarano Classe A è una delle imbarcazioni a vela singola più veloci al mondo, capace di superare i 36 nodi grazie a una struttura in fibra di carbonio e innovazioni tecnologiche continue. A Riccione si confrontano due categorie: la Open, con catamarani dotati di foil per “volare” sull’acqua, e la Classic, che conserva la configurazione tradizionale di contatto con il mare.

Organizzato da Riccione 151 H2O Sports in collaborazione con l’International A-Division Catamaran Association, l’Italian A-Class Catamaran e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV), il Campionato Europeo di catamarani di Riccione è un evento di spicco nel calendario internazionale, capace di coniugare sport ad alto livello, spettacolo e promozione del territorio.