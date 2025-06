Riccione. Carlo Verdone e Dean Norris domani sera all’Arena Ceccarini per il galà di consegna dei premi Excellence Awards e Maximo

Sarà una serata all’insegna del grande cinema e della serialità internazionale quella di domani, sabato 28 giugno, quando l’Italian Global Series 2025 per la serata di chiusura della kermesse celebrerà due icone del mondo audiovisivo: Carlo Verdone e Dean Norris. L’attore e regista romano, amatissimo dal pubblico italiano, e la star statunitense di Breaking Bad riceveranno gli Excellence Awards, prestigiosi riconoscimenti che omaggeranno la loro carriera e il contributo unico al panorama cinematografico e televisivo.

La serata proseguirà con la consegna dei Premi Maximo dedicati alla Fiction Italiana Edita, che vedranno protagonista la serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883”, una produzione Sky Studios e Groenlandia per Sky. La serie verrà premiata come Miglior Serie Comedy, con la produttrice Morena Amato e Chiara Di Sante di Sky che saliranno sul palco per ritirare il riconoscimento. A questo titolo andranno anche il Premio Siae per la Miglior Sceneggiatura Comedy, firmata da Chiara Laudani, Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Giorgio Nerone, con quest’ultimo presente alla cerimonia, e il premio per la Miglior Regia Comedy, che sarà consegnato ad Alice Filippi, Francesco Capaldo e ancora a Sydney Sibilia, con la regista Alice Filippi a rappresentare il team.

Anche Netflix verrà premiata con due riconoscimenti significativi. La Miglior Sceneggiatura per una Mini-serie, sempre a firma Siae, verrà assegnata a Filippo Gravino ed Elisa Dondi per Storia della mia famiglia, con quest’ultima presente per il ritiro del premio. A trionfare nella categoria Miglior Regia per un Film TV sarà invece Cristina Comencini per Il treno dei bambini, film che porterà a casa anche il premio per la Miglior Attrice Film TV, assegnato a Barbara Ronchi per la sua intensa interpretazione.

Infine, il Premio Siae per la Miglior Sceneggiatura di un Film TV andrà a Massimo Gaudioso e Filippo Gili per Questi Fantasmi!, produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, con Filippo Gili che sarà presente alla cerimonia per ritirare il riconoscimento.

L’evento è a ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per partecipare, è possibile registrarsi sul sito ufficiale: italianglobalseriesfestival.it.

