Riccione. Centinaia di persone ieri sera sul lungomare D’Annunzio per il ritorno del Caffé del Porto, grande simbolo della movida anni ’90

Tutta Riccione si è ritrovata ieri sera sul lungomare D’Annunzio per celebrare il grande ritorno del Caffè del Porto. Dalle 18 fino a tarda sera, centinaia di persone hanno voluto riprovare l’ebbrezza dell’aperitivo più esclusivo, quello che sul finire degli anni ’90 ha acceso la movida nella Perla.

E ieri – con qualche capello in meno e qualche anno in più – nessuno ha voluto mancare all’inaugurazione di quel simbolo patinato della nightlife tornato, dopo quasi vent’anni, nelle mani salde della famiglia Urbinati pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua ormai lunga storia imprenditoriale. L’obiettivo è, come sempre, ambizioso: riportare il Caffè del Porto ai fasti di un tempo, quando per degustare un aperitivo tra le barche della darsena venivano un po’ da tutta la Romagna.

Un impegno importante per la famiglia Urbinati che, negli ultimi anni, tra Roma e Milano, ha aperto locali in tutta Italia ma che considera il rilancio del Caffé del Porto, prima di tutto, un “affare di cuore”.

A garantire la qualità della nuova offerta uno staff di professionisti del mondo drink & food con in prima linea Cosimo Milanese, chef di eccellenti credenziali, capitano tra le altre cose della rappresentativa dell’Emilia Romagna che, qualche anno fa, vinse a Firenze il Campionato Italiano Cuochi. La sua porchetta, offerta a tutti i presenti, ha lasciato il segno.

