Riccione. Chiusura temporanea della Statale Adriatica per lavori urgenti sul fossato del Rio Costa: tutte le modifiche alla viabilità

Il Comune di Riccione informa i cittadini di un intervento importante che prenderà il via il prossimo lunedì 9 dicembre 2024 e che comporterà importanti conseguenze per la viabilità cittadina e non solo. Si tratta di lavori urgenti per sistemare il tombinamento del fosso “Rio Costa” (zona cimitero dei greci), corso d’acqua gestito dal Consorzio di Bonifica della Romagna, che attraversa la Statale Adriatica, in corrispondenza dell’incrocio con viale Alberobello.

La necessità di questi lavori nasce dai gravi danni causati dalle alluvioni che hanno colpito la Romagna nel maggio 2023. Si erano riscontrati alcuni parziali cedimenti verificatisi nel canale di attraversamento sotto il manto stradale costituito da un manufatto in mattoni. Il cedimento della volta del condotto ha provocato alcuni danni anche alla pavimentazione stradale compromettendone la sicurezza e la stabilità, considerata anche l’entità del traffico che coinvolge quel tratto della SS16. Ulteriori ispezioni avevano rilevato la necessità di ripristinare anche la funzionalità del canale consortile con l’adeguamento idraulico del canale per evitare eventuali allagamenti nel quartiere residenziale a monte della statale. La situazione del condotto interrato è ulteriormente peggiorata di recente, con un ulteriore crollo che ha provocato una voragine sul marciapiede prontamente transennata.

L’intervento prevede la completa rimozione del manufatto esistente e la ricostruzione del tombinamento con un nuovo prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 210 centimetri di larghezza e 110 di altezza, progettato per migliorare il deflusso delle acque e prevenire future alluvioni. Questo lavoro, per un investimento complessivo di 500mila euro, è finanziato dai fondi messi a disposizione dalla struttura Commissariale per la ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria in seguito all’alluvione del 2023. Gli interventi sono fondamentali non solo per garantire la sicurezza stradale ma anche per proteggere l’intera area da nuovi rischi.

Come cambia la viabilità

Per permettere lo svolgimento delle opere in sicurezza, sarà necessario chiudere temporaneamente alcune strade. In particolare, la Statale Adriatica resterà chiusa al traffico nel tratto tra viale Marsala e viale Alberobello, e lo stesso accadrà per viale Alberobello nel tratto fino a viale Riace. La chiusura sarà in vigore dalle ore 7 del 9 dicembre fino alle 19 di martedì 17 dicembre 2024.

La strada da seguire per i veicoli fino a 35 quintali di peso

I veicoli di peso fino ai 35 quintali provenienti da Nord potranno lasciare la Statale Adriatica percorrendo viale Da Verrazzano per poi dirigersi in viale Torino, girare a destra in viale San Gallo e riprendere la Statale da viale Marsala.

Il divieto di transito sulla Statale sarà istituito a partire dalla rotonda delle Fontanelle. Saranno inoltre istituiti divieti di accesso in direzione della Statale Adriatica agli incroci con i viali Brindisi e Lecce, a esclusione dei residenti. Chi proviene da Sud potrà fare il percorso inverso, imboccando viale Marsala e poi viale San Gallo, prendere viale Torino e tornare sull’Adriatica da viale Da Verrazzano.

La strada da seguire per i veicoli di peso superiore a 35 quintali

I mezzi di peso superiore ai 35 quintali dovranno fare un percorso più lungo per tutta la durate del cantiere. Quelli provenienti da Nord potranno raggiungere la rotatoria delle Fontanelle, imboccare viale Puglia, e transitare in viale Tavoleto nel territorio di Misano Adriatico fino alla rotatoria Ducati, deviare su via San Giovanni, poi su via Del Carro e infine via Del Bianco, raggiungendo di nuovo la Statale Adriatica. Chi proviene da Sud con un mezzo pesante, analogamente, sarà deviato alla rotatoria di via Del Bianco, transiterà in via Del Carro, poi San Giovanni, quindi girerà su viale Tavoleto in direzione Riccione alla rotatoria Ducati e raggiungerà di nuovo la Statale percorrendo viale Puglia.

Pedoni, residenti e attività commerciali

Durante questo periodo di cantiere aperto non sarà possibile transitare o parcheggiare nelle aree interessate dai lavori. Tuttavia, i pedoni potranno utilizzare percorsi sicuri predisposti nei pressi del cantiere, mentre l’accesso per residenti e attività commerciali sarà garantito nei limiti del possibile: nei giorni precedenti l’inizio dei lavori verrà posizionata la segnaletica necessaria.

Il Comune di Riccione ringrazia sin da ora tutti i cittadini per la collaborazione e invita a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata. Una volta terminati i lavori, la città di Riccione avrà una strada più sicura e un territorio meglio protetto.