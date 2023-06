Riccione. Controlli della Polizia locale durante il fine settimana: ritirate otto patenti, due di San Marino

Il Corpo Intercomunale di polizia locale, ha effettuato durante il fine settimana un servizio potenziato di controllo del territorio, con l’impiego di 20 agenti.

I controlli sono avvenuti in particolare a Riccione nelle aree centrali, in Viale Ceccarini e lungo l’isola pedonale via Dante, dove è stato colto sul fatto il gestore di un minimarket che aveva appena venduto due bottiglie di superalcolici a minori di anni 18, impacchettandoli in involucri al fine di nasconderli alla vista delle persone in strada. Il titolare è stato sanzionato amministrativamente.

Lungo le isole pedonali sono stati identificati, sanzionati e allontanati due soggetti intenti a richiedere con insistenza offerte in denaro, in particolare alle persone più giovani, anche minorenni a favore di fantomatiche onlus, spacciandole quali attività sociali in favore di persone uscite dal carcere. Offerte che naturalmente rimanevano nelle tasche degli stessi soggetti, pluripregiudicati.

Durante la notte sono inoltre stati controllati lungo la via D’Annunzio e la via Torino oltre 150 veicoli in transito , per la maggior parte condotti da giovani in uscita dai locali, e sottoposti a prova etilometrica.

Sono state accertate 8 guide in stato di ebbrezza alcolica e complessivamente sono state ritirate otto patenti. Due di queste sono state ritirate a conducenti di auto immatricolate nella Repubblica di San Marino;

essendo le violazioni accertate nella prima fascia amministrativa, con tassi inferiori allo 0,80 g/l, i conducenti hanno provveduto a pagare immediatamente la sanzione di euro 543,00, per scongiurare il fermo amministrativo dell’auto, auto che è stata nell’immediatezza affidata a conducenti sobri.