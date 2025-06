Riccione. Controlli della Polizia locale sul rispetto degli orari di musica lungo il litorale

La Polizia locale di Riccione ha intensificato i controlli sul territorio comunale, concentrandosi in particolare sulla normativa riguardante gli orari di musica nelle attività sul demanio marittimo. Nel corso del fine settimana, gli agenti hanno effettuato verifiche approfondite lungo i 6 chilometri di spiaggia, impiegando anche equipaggi in abiti civili per monitorare il rispetto delle norme.

Durante le operazioni serali e notturne, sono stati riscontrati principalmente conformità, con la maggior parte degli esercenti che rispettava l’orario di spegnimento della musica. Tuttavia, è stata riscontrata una violazione in una attività in zona sud, dove l’intrattenimento musicale con DJ continuava oltre le 2 del mattino. Per questa infrazione, è stata applicata una sanzione di 250 euro e sono state avviate le procedure di segnalazione al Suap, con eventuale sospensione in caso di recidiva.

Le attività di controllo si inseriscono in una più ampia strategia di gestione dei disturbi alla quiete pubblica e di tutela delle aree ambientalmente sensibili, tra cui quella interessata dal nido della tartaruga marina Caretta caretta. La zona, delimitata tra le aree 132 e 134, è soggetta a un’ordinanza comunale che ne proibisce l’esposizione a rischi ambientali, con particolare attenzione alle esplosioni e alle emissioni sonore.

Questi controlli sono parte di un impegno più ampio del Comune di Riccione per garantire il rispetto delle normative e la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alle aree protette e alle attività che si svolgono lungo la costa.