Riccione, controlli straordinari di Carabinieri e Polizia: 25 persone identificate tra bivacchi in spiagge libere ed ex colonie

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Riccione, supportati dalla Polizia Intercomunale di Riccione-Misano-Coriano, hanno effettuato una serie di controlli mirati a fronteggiare la presenza di persone che occupano abusivamente spazi pubblici e immobili dismessi.

Le verifiche si sono concentrate sulle spiagge libere, con particolare attenzione all’arenile di fronte a piazzale Roma, e su diverse strutture abbandonate, tra cui alcune ex colonie, ormai in stato di degrado. Nonostante gli accessi a questi edifici fossero stati murati per evitare intrusioni, sono stati riscontrati danni alle chiusure che hanno permesso a persone di utilizzarli come rifugi temporanei.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 25 persone, tutte di origine extracomunitaria con prevalenza di cittadini nordafricani. Tra questi, alcuni risultano avere precedenti penali, elemento che ha fatto emergere ulteriori criticità sul controllo del territorio.

L’intervento congiunto vuole rappresentare un passo deciso delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e ordine pubblico nelle zone più sensibili della città, contrastando fenomeni di bivacco e occupazione abusiva che creano disagi alla comunità locale.