Riccione, controllo intensificato della sicurezza stradale durante il ponte del 25 aprile: dieci patenti ritirate e denunce per guida in stato di ebbrezza

Durante il ponte del 25 aprile, il Corpo di Polizia Locale del Comando Intercomunale di Riccione, Coriano e Misano ha intensificato i controlli sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e tutelare la salute della cittadinanza, soprattutto dei giovani che frequentano i locali notturni e le discoteche. Questa attività di sorveglianza è stata particolarmente mirata in un periodo di grande afflusso di visitatori, anche grazie alla riapertura di celebri locali, che hanno attirato un gran numero di persone.

A partire dalla giornata di venerdì 25 aprile, il controllo delle strade è stato rafforzato nelle zone limitrofe dall’area del Marano, dove si è svolto il concerto del dj Ralf, ma poi verifiche mirate sono state condotte anche sulle vie che conducono alla prima collina, dove si trovano numerose discoteche e punti di ritrovo. I risultati dei controlli sono stati significativi, con un totale di dieci patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Tra queste, quattro sanzioni amministrative e sei denunce penali per i conducenti trovati con tassi alcolemici particolarmente elevati.

Uno dei casi più rilevanti ha coinvolto una donna cubana, classe 1990, fermata alla guida con un tasso alcolemico di 2,30 g/l, ovvero ben oltre il limite consentito. Il suo comportamento ha messo in evidenza un rischio significativo per la sicurezza stradale. Un altro episodio che ha destato preoccupazione ha visto il fermo di un 17enne residente a San Giovanni Marignano, che stava guidando un’auto in stato di ebbrezza, pur non possedendo la patente. Quando gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, il giovane ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e fermato, insieme al proprietario dell’auto, un maggiorenne che era consapevole della situazione e che è stato denunciato per incauto affidamento. Il ragazzo minorenne è stato denunciato al Tribunale dei Minori, e riaffidato ai genitori, mentre l’auto è stata sequestrata.

Inoltre, un altro conducente è stato trovato con un tasso alcolemico superiore allo zero, nonostante fosse recidivo e, secondo la riforma del Codice della strada, dovesse rispettare il limite di 0 g/l, come i neopatentati. Questo ha comportato il ritiro della patente e una denuncia per violazione delle normative. Inoltre due persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso ad uso personale di sostanze stupefacenti.

I controlli sono proseguiti fino alle prime ore del mattino del 27 aprile, con il costante impegno delle numerose pattuglie della Polizia locale per garantire la sicurezza nelle strade più frequentate della città e nelle zone limitrofe. L’attività di sorveglianza ha avuto l’obiettivo di prevenire incidenti stradali e garantire un ambiente sicuro, in particolare per i giovani che frequentano la vita notturna, riducendo al minimo i rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol.

Il Comune di Riccione, insieme alla Polizia locale, conferma il suo impegno nella tutela della sicurezza stradale e nella protezione dei cittadini, continuando a lavorare per garantire un territorio sicuro, con un’attenzione particolare alla prevenzione e al presidio del territorio, soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso turistico.

Comunicato stampa – Comune di Riccione