Riccione, dal 24 al 28 giugno capitale mondiale delle serie TV con il Global Series Festival: Kevin Spacey, Steven Moffat, Mark Gatiss e tanti protagonisti

Dal 24 al 28 giugno Riccione ospita l’attesissimo Italian Global Series Festival, evento internazionale dedicato alle serie televisive di successo, con un fitto programma di masterclass, proiezioni, incontri e anteprime.

Tra gli ospiti più attesi ci sono nomi di rilievo mondiale come Kevin Spacey, Steven Moffat e Mark Gatiss, celebre per le sue collaborazioni a “Sherlock” e “Dracula”. Al festival parteciperanno anche grandi artisti italiani come Marco Bellocchio, Pilar Fogliati, Alessandro Preziosi e Maria Chiara Giannetta, oltre a ospiti internazionali come Bille August.

Highlights della manifestazione:

Martedì 24 giugno si inaugura con Mark Gatiss in una masterclass e l’incontro “Masters of Storytelling” con Marco Bellocchio e Alberto Barbera. Proiezioni di serie internazionali e showcase dedicati a produzioni italiane come “Cuori” e “Sandokan”.

Mercoledì 25 giugno è il giorno di Kevin Spacey, che incontrerà il pubblico, insieme a Michele Placido e Giulio Base. Serata speciale con la serie “Mare Fuori” all’Arena Ceccarini e l’anteprima della serie Marvel “Ironheart”.

Giovedì 26 giugno vedrà protagonisti Steven Moffat e Sue Vertue con una masterclass esclusiva sul racconto televisivo. In programma anche la consegna del Nastro d’Argento a Bille August e la presentazione della seconda stagione di “Pesci Piccolo” di The Jackal.

Venerdì 27 giugno spazio alla terza stagione di “Squid Game” con la proiezione in anteprima del primo episodio all’Arena Ceccarini. Il pomeriggio sarà ricco di incontri con cast e creatori di serie italiane di successo come “Blanca”, “Rosa Elettrica” e “Call My Agent”.

Sabato 28 giugno chiusura con la conferenza stampa finale e momenti celebrativi.

Il Cinepalace sarà il cuore pulsante delle proiezioni, con un ricco calendario di titoli internazionali di drama, comedy, thriller e nuove serie nordiche.

Il festival si conferma come uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati e i professionisti del settore, un’occasione unica per incontrare i protagonisti e scoprire le nuove tendenze della serialità mondiale.