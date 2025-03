Riccione. Diffamazione al canile intercomunale. Al via il processo tra accuse e polemiche

A Riccione, il canile intercomunale è finito al centro di un acceso dibattito legale. Il gestore della struttura, che dal 2016 è affidata all’associazione “E l’uomo incontrò il cane – Konrad Lorenz”, ha sporto denuncia per diffamazione contro ignoti. La querela nasce dalla diffusione di lettere anonime inviate a istituzioni locali, autorità sanitarie e amministrative, in cui si accusava il canile di maltrattamento degli animali e di una gestione inadeguata.

Le indagini hanno portato a identificare i presunti autori delle missive grazie a tracce digitali lasciate in conversazioni WhatsApp. Gli accusati, ora sotto processo, rischiano una condanna per diffamazione aggravata. L’avvocato dell’associazione, Raffaele Moretti, ha dichiarato che queste accuse, prive di fondamento, hanno provocato un danno morale ed economico, compromettendo l’immagine del canile e il lavoro dei volontari.

Non è la prima volta che il canile di Riccione si trova al centro di polemiche. Nel 2021, l’Ufficio Ambiente del Comune aveva avviato controlli sulla struttura in seguito a segnalazioni simili, senza però riscontrare irregolarità. L’Ausl, responsabile delle verifiche sanitarie, ha confermato in più occasioni il benessere degli animali.