Riccione, divieto temporaneo di balneazione nel tratto sud del porto canale dopo il maltempo

A causa del maltempo che ha colpito la costa adriatica nella notte tra sabato e domenica scorsi, il Comune di Riccione ha disposto un divieto temporaneo di balneazione in un tratto di mare di 300 metri a sud del porto canale.

Secondo i risultati dei campionamenti microbiologici effettuati da Arpae il 25 agosto, i valori delle acque di balneazione in quest’area hanno superato i limiti di legge, rendendo necessario il provvedimento di tutela della salute pubblica. Il divieto resterà in vigore fino ai risultati positivi dei prossimi controlli.

“Gli effetti del maltempo sulle acque costiere sono fenomeni del tutto temporanei – spiegano dal Comune – e in passato si sono risolti nell’arco di 24 ore. Tuttavia, per garantire la sicurezza dei bagnanti, è stato necessario intervenire con cartelli informativi multilingue e con l’esposizione della bandiera rosso-bianca sulle postazioni di salvamento degli stabilimenti balneari interessati”.

Il tratto interessato dal divieto comprende la spiaggia immediatamente a sud del porto canale, con segnalazioni visibili sia lato mare che lato spiaggia, per informare residenti e turisti del provvedimento.