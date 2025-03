Riccione. Droga nascosta negli slip, arrestato dai carabinieri un 25enne

I Carabinieri di Riccione hanno intensificato le operazioni di contrasto allo spaccio di droga e recentemente hanno arrestato un 25enne dell’Est Europa. Durante un’operazione di controllo, il giovane è stato fermato a bordo di un’auto noleggiata e trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisi in 32 dosi confezionate in bustine di cellophane, alcune delle quali nascoste negli slip.

I militari hanno sequestrato la droga e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono state controllate 250 persone.