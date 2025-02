Riccione. Due giornate di inaugurazioni per una festa che durerà due mesi: sabato si pattina sul lungomare, domenica si accendono le luminarie

La magia del Natale è alle porte. Sabato 23 novembre “Riccione Christmas Sea – Un Natale dal mare” inaugura il lungo calendario di eventi che, fino al 24 gennaio 2025, scandiranno la narrazione delle feste più attese dell’anno. Tema ispiratore sarà l’acqua, il primo dei quattro elementi di Madre Natura, che caratterizzerà il palinsesto di ogni stagione dell’anno. Nella sua forma liquida, solida e gassosa, l’acqua rievoca il legame della città con uno dei suoi tratti più identitari, il mare, potente e suggestivo nel paesaggio invernale.

“La magia del Natale sta per avvolgere Riccione in un’atmosfera unica e indimenticabile. Con l’inaugurazione di Riccione Christmas Sea – Un Natale dal mare, sabato 23 novembre prenderà il via un ricco calendario di eventi che, fino al 24 gennaio 2025, accompagnerà cittadini e visitatori in un viaggio emozionante ispirato al tema dell’acqua, elemento fondante della nostra identità – osservano la vicesindaca e assessore alla Cultura Sandra Villa e l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. Il mare, così profondamente legato alla nostra città, sarà protagonista delle installazioni, delle luci e degli spettacoli, creando un ponte simbolico tra tradizione e innovazione. Ogni angolo di Riccione, dai viali illuminati alle mostre di Villa Franceschi e Villa Mussolini, passando per la magia della pista di pattinaggio sul lungomare, offrirà un’esperienza coinvolgente e di grande qualità, capace di soddisfare tutte le età e tutti i gusti. Riccione si conferma una destinazione capace di distinguersi, interpretando lo spirito del Natale con creatività e originalità, senza dimenticare la valorizzazione della cultura e dell’arte, grazie a esposizioni prestigiose e iniziative che promuovono inclusione e consapevolezza sociale. Invitiamo tutti a vivere con noi questa straordinaria stagione natalizia: un’occasione per celebrare insieme i valori della comunità, dell’accoglienza e della bellezza, che sono il cuore pulsante della nostra città”.

Il programma di sabato 23 novembre

“Riccione Christmas Sea” inaugura ufficialmente sabato 23 novembre alle 17 in piazzetta del Faro, con il primo taglio del nastro nel cuore di viale Ceccarini, che per le feste diventerà una suggestiva Shopping Wave. Nella piazzetta si illuminerà una delle installazioni più suggestive e più amate dai bambini, l’Oasi di Babbo Natale, che trasformerà l’area commerciale in uno scenario marittimo incantato. La grande slitta di Santa Claus e le installazioni marine degli abitanti del mare, realizzate nello stile delle tradizionali lanterne cinesi, creeranno un’atmosfera magica e luminosa, resa ancora più speciale dai suoni che evocano il dolce frangersi delle onde.

Il secondo taglio del nastro è in programma alle 17:30 in piazzale Roma, dove sarà inaugurato uno dei simboli natalizi più amati da grandi e bambini, Riccione Lungomare Ice Park, la pista di pattinaggio sul ghiaccio che quest’anno, per la prima volta, parte dal lungomare fino a estendersi sul grande piazzale. Lo spazio ricreativo è arricchito anche da giochi e attrazioni per bambini che renderanno l’atmosfera ancora più speciale e divertente.

Il 23 novembre aprono al pubblico le mostre di Villa Franceschi e Villa Mussolini

Sabato 23 novembre alle 18:30, a Villa Franceschi è in programma il vernissage che inaugura la mostra fotografica “I am a woman. No more no less” a cura dell’associazione no profit EducAid – Inclusive Education and Social Innovation for International Cooperation.

La mostra, che resterà aperta fino al 6 gennaio, è formata da venti scatti fotografici che raccontano storie di donne palestinesi con disabilità realizzati da Andrea e Magda photographers. Attraverso immagini intense e luminose, la mostra racconta le storie di riscatto di donne con disabilità che, grazie a studio, lavoro e determinazione, hanno raggiunto autonomia e autodeterminazione. L’esposizione resta aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 20 (chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio).

Dal 23 novembre al 6 aprile 2025 Villa Mussolini ospita la mostra “Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna”. La mostra, per la prima volta in Italia, offre un’occasione unica per esplorare l’arte di due pilastri della fotografia moderna, attraverso oltre 100 scatti inediti e iconici. Pur seguendo percorsi distinti, entrambi hanno catturato l’essenza della vita quotidiana: Lartigue celebrando la bellezza effimera dell’esistenza negli scatti spensierati che raccontano la gioia e la leggerezza, Kertész esplorando le sfumature della realtà alla ricerca di ombre, luci e geometrie urbane che rivelano l’aspetto più introspettivo della vita moderna.

Organizzata in quattro sezioni tematiche, la mostra permette di ammirare la vivacità della Belle Époque parigina immortalata da Lartigue e l’intensa poetica di città come Budapest, Parigi e New York catturata da Kertész.

Questo dialogo tra i due artisti evidenzia somiglianze e differenze nel loro sguardo, rendendo l’esposizione un omaggio straordinario a due grandi interpreti del Novecento.

La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (chiuso i lunedì non festivi). Per le festività natalizie il 24 dicembre sarà aperta dalle 10 alle 14; dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 20 (chiuso il 25 dicembre).

Domenica 24 novembre si accendono le luci in viale Ceccarini con un viaggio sonoro tra gli elementi della natura

Domenica 24 novembre, viale Ceccarini si accenderà di magia con l’attesissima accensione delle luminarie natalizie, trasformandosi in un incantevole mosaico di luci e colori. Il tema dell’acqua, filo conduttore delle installazioni, si rifletterà nelle scenografie del centro, regalando un’atmosfera unica e avvolgente. Alle 17, lo spettacolo delle luci farà da cornice a un viaggio sonoro e visivo indimenticabile, guidato dalla celebre sassofonista e compositrice Isabella Fabbri, apprezzata a livello internazionale sia per il repertorio classico che per le sue originali composizioni.

Isabella Fabbri, che ha lavorato in alcuni dei più prestigiosi teatri e auditorium e con noti direttori, darà vita a uno spettacolo ispirato al suo album “Elementa”, dedicato agli elementi naturali, che intreccia atmosfere elettroniche animate da quattro sax, ciascuno associato a un diverso elemento naturale, con brani vocali ispirati ai canti medicina degli sciamani della foresta amazzonica. Ogni brano è un invito a riconnettersi con gli elementi della natura e a riconoscerli prima di tutto in sé, onorandoli e rispettandoli in quanto pilastri della vita. A interpretarli sarà una performance di ballo unica e suggestiva. Sotto la regia e coreografia di Elena Ronchetti, quattro ballerini professionisti – Alan Bertozzi, Matteo Palumbo, Maria Sacchi e Giulia Cesaroni – porteranno in scena i quattro elementi naturali su altrettanti palcoscenici distribuiti lungo il grande viale. Danza e musica si fonderanno in un’armonia perfetta, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

