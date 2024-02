Riccione. Due vetture prendono fuoco contemporaneamente: intervento dei vigili del fuoco di Rimini

Due interventi dei vigili del fuoco di Rimini oggi, 14 febbraio, per l’incendio di due veicoli contemporaneamente.

Il primo si è verificato sull’autostrada in direzione nord, presso il casello di Riccione, dove un’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Fortunatamente, non ci sono feriti. Il veicolo coinvolto è una Mini a motore diesel. È intervenuta anche la polizia autostradale per gli accertamenti necessari.

Contemporaneamente, un’Alfa Romeo 75 alimentata a Gpl è stata consumata dalle fiamme mentre era parcheggiata in via Scacciano, sempre a Riccione. Anche in questo caso, i vigili del fuoco hanno spento l’incendio: l’automobile è stata distrutta, ma nessun ferito. Si indaga sulle cause di entrambi gli incendi.