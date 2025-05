Riccione è Bandiera Blu anche nel 2025

La Bandiera Blu è assegnata dalla Fee (Foundation for environmental education) alle località costiere che rispettano criteri rigorosi in materia di sostenibilità ambientale, qualità delle acque di balneazione, efficienza dei servizi e educazione ecologica. Il riconoscimento tiene conto anche di fattori come la gestione dei rifiuti, il trattamento delle acque reflue, le iniziative ambientali, la sicurezza in spiaggia e la mobilità sostenibile.