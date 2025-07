Riccione. Elly, la tartaruga adottata dalle nipoti di Elly Schlein, è tornata libera nel mare Adriatico

All’alba di oggi, sulla spiaggia libera del Marano a Riccione, davanti a centinaia di spettatori emozionati, è stata liberata Elly, la tartaruga marina simbolicamente adottata dalle nipoti della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Dopo essere stata curata per mesi dalla Fondazione Cetacea, dove era arrivata ferita dopo essere rimasta intrappolata in una rete da pesca, Elly ha finalmente ripreso il largo verso il mare in piena salute.

Guarda il video della liberazione della tartaruga sulla spiaggia

L’adozione di Elly è nata da una donazione delle nipoti di Schlein, in vacanza sulla Riviera, in occasione del compleanno della zia. La scelta di liberarla sulla spiaggia del Marano non è casuale: qui, un mese fa, è stato scoperto il primo nido di tartaruga Caretta caretta sulla costa riminese, una scoperta eccezionale per l’area.

Il nido, sotto costante sorveglianza di circa 200 volontari coordinati dalla Fondazione Cetacea e supportati dalla Capitaneria di Porto, si prepara alla schiusa prevista tra metà e fine agosto. Per garantire una protezione continua, sono ancora aperte le iscrizioni per nuovi volontari.

Questa liberazione rappresenta un momento simbolico di grande valore per la tutela dell’ambiente marino, inserita in un più ampio progetto di sensibilizzazione ambientale promosso dalla Fondazione Cetacea in collaborazione con il Comune di Riccione, la Capitaneria di Porto e con il supporto di Samsara Riccione.

Il Comune di Riccione ha espresso profonda gratitudine a tutti coloro che si impegnano nella salvaguardia del patrimonio naturale, dai volontari alla Fondazione, fino alla Capitaneria e ai cittadini.