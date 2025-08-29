Riccione, elogio al sovrintendente Nadir Migani per coraggio e dedizione

Ieri mattina, nella sala di rappresentanza del Municipio di Riccione, il sovrintendente Nadir Migani della Polizia Locale ha ricevuto un elogio ufficiale per il coraggio, la competenza e l’altissima professionalità dimostrati durante l’emergenza del 14 agosto, quando un incendio è divampato sul tetto di un condominio in viale Catullo, nel cuore della città.

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa hanno voluto incontrare personalmente il sovrintendente per esprimere, a nome dell’intera comunità, la gratitudine e i complimenti per il senso del dovere dimostrato in un momento critico. “Questo riconoscimento testimonia il valore del Corpo di Polizia Locale, che con grande professionalità dedica il proprio impegno alla comunità, come dimostra la lodevole operazione compiuta con estremo coraggio dal sovrintendente Migani”, hanno sottolineato le autorità.

Alla cerimonia erano presenti anche la comandante della Polizia locale, Isotta Macini, e il vice comandante Vincenzo Giuliani, che hanno ribadito l’orgoglio del Corpo per l’operato compiuto. La comandante Macini ha evidenziato come Migani, con oltre trent’anni di servizio, rappresenti un modello per i giovani agenti, incarnando valori fondamentali quali coraggio, lealtà, disponibilità e spirito di servizio.

Durante l’incendio, Migani intervenne in una situazione di grave emergenza, coordinando efficacemente gli equipaggi e garantendo la sicurezza dei residenti del condominio e dei turisti di un hotel vicino, in una zona particolarmente sensibile della città e in piena stagione turistica.

Il riconoscimento ricevuto ieri è un tributo al lavoro quotidiano del Corpo di Polizia Locale, spesso invisibile, ma fondamentale nelle situazioni di emergenza, quando professionalità e coraggio fanno la differenza per la sicurezza della comunità.