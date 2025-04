Riccione. Entrata in funzione la nuova rotatoria tra viale Angeloni e viale D’Annunzio

A partire da oggi, venerdì 11 aprile, è entrata in funzione la nuova rotatoria all’incrocio tra viale Angeloni e viale D’Annunzio, nella zona Marano. Si tratta di un’opera fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in uno degli snodi più importanti della città, punto di accesso a Nord.

I lavori di realizzazione della rotatoria proseguiranno fino al completamento previsto per la fine del mese di maggio. L’opera include l’adeguamento dei sottoservizi con il rifacimento della rete idrica, il miglioramento dell’impianto fognario, con l’aggiunta di nuove caditoie e l’installazione di nuovi punti luce a LED, per garantire una maggiore visibilità e sicurezza per veicoli, pedoni e ciclisti.

La realizzazione della rotatoria risponde a una necessità condivisa con i residenti dell’area e si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per questa zona strategica della città: entro il mese di giugno verrà riqualificato tutto il marciapiede lato mare di viale D’Annunzio nel tratto tra la rotatoria e il ponte sul Torrente Marano. Inoltre, dopo la stagione estiva, verrà realizzata la pista ciclabile protetta, all’interno della Ciclovia Adriatica, con la piantumazione delle nuove essenze.

Comune di Riccione