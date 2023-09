Riccione. Esce dal carcere e continua a minacciare la sua ex amante, nuovamente arrestato

Estorsione e minacce nei confronti della sua ex amante. Sono i reati commessi da un 39enne da poco più di un mese uscito dal carcere e già di nuovo all’opera. L’uomo ha cercato infatti di estorcere 3.000 euro alla sua ex amante per i danni causati da lui stesso alla sua auto con una mazza da demolizione. Oltre a questo si è aggiunto un comportamento violento accompagnato da una serie di minacce che hanno portato il marito della donna a denunciare il 39enne alle autorità. Emesso dunque un mandato di custodia cautelare in carcere.