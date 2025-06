Riccione, estate 2025: viale Tasso e piazza Sacco e Vanzetti si animano con musica, spettacoli e mercatini

Riccione si prepara a vivere un’estate ricca di eventi e divertimento grazie al fitto calendario promosso dall’associazione Tasso Goethe con il patrocinio del Comune. Fino al 9 settembre, viale Tasso e piazza Sacco e Vanzetti diventeranno luoghi vivaci e accoglienti, animati da musica live, dj set, spettacoli per bambini e mercatini, pensati per tutte le età e per chi vuole godersi le serate estive in compagnia.

Musica e karaoke in piazza Sacco e Vanzetti

Piazza Sacco e Vanzetti si trasformerà in un palco a cielo aperto dove ogni sera si alterneranno concerti di musica folk e pop, dj set e serate karaoke con lo spettacolo “Karaoke here show” di Ciri Ceccarini. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le esibizioni dell’Orchestra Cavalli e dell’Orchestra Monti, con sonorità tipiche della tradizione romagnola che riscalderanno le notti di giugno, luglio e agosto. Il programma musicale prevede inoltre coinvolgenti dj set e momenti dedicati al canto collettivo, con il pubblico protagonista.

Spettacoli e magia per i più piccoli in viale Tasso

Anche i più piccoli saranno protagonisti con un calendario di serate a loro dedicate nel tratto di viale Tasso compreso tra viale Verdi e piazza Sacco e Vanzetti. Tra spettacoli di magia, bolle di sapone, giocoleria circense itinerante e baby dance, l’estate si colorerà di fantasia e allegria. Le serate, arricchite da art balloon e truccabimbi, inizieranno alle 20:30, regalando a famiglie e bambini momenti di spensieratezza e divertimento.

Il mercatino del martedì: artigianato e riuso creativo

Non mancherà lo spazio per lo shopping originale e sostenibile grazie al mercatino di viale Tasso che ogni martedì dalle 16 a mezzanotte offrirà bancarelle di artigianato, oggetti regalo e proposte di riuso creativo, un’occasione per scoprire idee nuove e tradizioni locali in un’atmosfera conviviale.

L’estate di Riccione si conferma così una meta ideale per chi cerca cultura, musica, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia, con un’offerta ricca e variegata in spazi pubblici aperti e accoglienti.