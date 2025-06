Riccione Estate Danza 2025: dal 14 al 18 luglio cinque giorni di energia e creatività tra i grandi della coreografia

Torna anche quest’estate RED – Riccione Estate Danza, l’appuntamento più atteso per giovani ballerine e ballerini che vogliono immergersi nel mondo della danza con i grandi nomi della coreografia italiana e internazionale. Cinque giornate, dal 14 al 18 luglio, tra studio, spettacolo ed esibizioni, ospitate tra il Palazzo dei Congressi, il Palazzo del Turismo e la palestra Catullo.

Giunta a una nuova edizione di grande rilievo, RED propone un percorso formativo diviso per fasce d’età, offrendo così un’esperienza su misura: per i ragazzi dai 13 anni in su, un’intensa full immersion nei linguaggi della danza classica, contemporanea, modern e urban; per i più piccoli, il percorso We Dance, un campus dinamico dove lo studio si alterna al divertimento.

A rendere unica questa edizione, trentanove docenti di fama internazionale. Tra loro spiccano nomi come Giuseppe Picone, étoile di livello mondiale, Sasha Riva e Simone Repele, definiti “poeti della danza” per il loro stile raffinato, e Aminata e Yugson, protagonisti della scena hip-hop francese. Presenti anche volti noti del piccolo schermo e della scena pop, come Irma Di Paola, coreografa del Festival di Sanremo, e Spillo, ballerino per “Amici”, “VivaRai2” e numerosi artisti del panorama musicale italiano.

Ma RED non è solo formazione. Le serate del 16 e 17 luglio trasformano piazzale Roma in un palcoscenico a cielo aperto, con due grandi eventi gratuiti. Mercoledì 16 si terrà Mc Summer, contest nazionale di urban dance che porterà a Riccione le migliori crew italiane. Giovedì 17 spazio invece a Dancexperience – Danza con noi, gala che vedrà salire sul palco scuole, danzatori e ospiti speciali per una notte di talento e sperimentazione sul mare.

Organizzato da Idea s.r.l / Cruisin’, con il patrocinio del Comune di Riccione, la collaborazione del consorzio Costa Hotels e il sostegno di Apt Servizi Emilia-Romagna, RED è ormai una piattaforma culturale e artistica a tutti gli effetti, punto di riferimento per chi vive la danza come passione, professione e linguaggio universale.