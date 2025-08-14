Riccione, Ferragosto in musica fino alle 2 di notte: vietate bevande in vetro per sicurezza e decoro

Per il lungo ponte di Ferragosto, l’amministrazione comunale di Riccione ha firmato un’ordinanza che prolunga l’orario della musica nei locali, stabilimenti balneari e chiringuiti fino alle ore 02:00, da giovedì 14 a sabato 16 agosto, per consentire a cittadini e turisti di divertirsi in sicurezza.

Contestualmente, per garantire ordine e prevenire incidenti, è stato introdotto il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luoghi pubblici dalle ore 20:00 alle 06:00 del giorno successivo. Il provvedimento si applica anche ai distributori automatici, mentre all’interno dei locali sarà consentito l’uso di vetro con obbligo di recupero dei contenitori vuoti.

Misure aggiuntive riguardano i cantieri pubblici, che dovranno essere ordinati e ben delimitati per evitare accumuli pericolosi in zone ad alta frequentazione.

“La città vuole regalare a cittadini e ospiti un buon Ferragosto, fatto di note, energia e spensieratezza,” ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini. “Con questa ordinanza abbiamo cercato di bilanciare la voglia di festeggiare con la tutela della sicurezza, come previsto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Invitiamo tutti a godersi la musica rispettando le regole per vivere al meglio queste splendide serate estive”.

La disposizione rimarrà in vigore fino alle prime luci dell’alba di domenica 17 agosto, garantendo così divertimento e sicurezza per tutto il weekend di Ferragosto.