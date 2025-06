Riccione, folla in delirio per Can Yaman: il mito di Sandokan riaccende la città

Un evento fuori dal comune ha trasformato Riccione, ieri 24 giugno, nel cuore pulsante della passione per la serialità internazionale. Centinaia di fan in fibrillazione si sono riversati davanti al Palazzo dei Congressi, dove è andata in scena l’anteprima di Sandokan, la nuova produzione che riporta in vita l’eroe leggendario di Emilio Salgari.

Protagonista indiscusso della giornata è stato l’attore turco Can Yaman, accolto da un’ovazione che ha attraversato il red carpet fino alla gremitissima Sala Concordia. Al suo fianco, la compagna Sara Bluma, presente nel vortice di flash e applausi che ha invaso Riccione.

Ma l’evento non si è fermato alla celebrità del protagonista: insieme a Yaman, sono saliti sul palco anche Alessandro Preziosi, che nella serie interpreta Yanez, il fedele compagno d’avventure di Sandokan, e Alanah Bloor, giovane attrice che veste i panni di Lady Marianne. Accanto a loro, il regista Nicola Abatangelo e la produttrice Matilde Bernabei hanno svelato alla stampa i retroscena della serie e la visione che guida il racconto.

Più che un semplice reboot, Sandokan si propone come una rivisitazione moderna del mito, incentrata sull’uomo dietro la leggenda: un simbolo di lotta, libertà e trasformazione. Un protagonista complesso, pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori.

Riccione, per un giorno, è diventata capitale del sogno, tra luci, emozioni e un’attesa crescente per il ritorno di un’icona senza tempo.