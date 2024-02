Riccione. FRATELLI D’ITALIA: “ACCOLTE LE NOSTRE ISTANZE SU TELECAMERE E LIMITAZIONI D’ACCESSO AI VARCHI”

“Apprendiamo con enorme soddisfazione che l’Amministrazione comunale ha accolto per intero i nostri suggerimenti circa la sicurezza del viale Ceccarini, del centro città e del l’attività degli operatori commerciali. A margine dell’incontro organizzato in Comune sull’argomento, non viene fatto esplicito riferimento a quanto proposto da Fratelli d’Italia, per ovvie ragioni politiche e di convenienza, ma le telecamere e le limitazioni ai varchi d’accesso del viale Ceccarini sono proprio nostre recenti richieste derivate dal contatto giornaliero diretto con i commercianti e con l’ascolto ai nostri banchetti delle loro istanze.

Rivendichiamo, pertanto, il rispetto degli impegni presi e la nostra funzione importantissima di stimolo a chi governa la città. Riteniamo che solo attraverso il presidio del territorio e ascoltando chi ci lavora possano essere trovate le soluzioni migliori per arginare il problema della sicurezza che negli ultimi giorni è stato ingigantito da spaccate, assalti e furti.

Ci auguriamo, ora, che alle parole facciano seguito i fatti nei tempi brevi perché tra un mese è Pasqua e la città tornerà ad essere meta di migliaia di visitatori”.

Stefano Paolini

Consigliere comunale

e coordinatore locale di Fratelli d’Italia