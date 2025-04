Riccione. Furto da un’automobile: indagati due uomini per aver sottratto cinque borse di marca

Due uomini, rispettivamente di 39 e 42 anni, sono sotto indagine per un furto avvenuto nel weekend a Riccione. Secondo quanto riportato dai Carabinieri, i due avrebbero sottratto un computer portatile e cinque borse di marca, tra cui articoli delle griffe Prada e Yves Saint Laurent, da un’automobile parcheggiata. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini dopo aver esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno fornito elementi utili per identificare i sospetti. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori dettagli sull’accaduto e sul coinvolgimento dei due uomini.