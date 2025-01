Riccione. Giovane 19enne fa aggredire da un cane un 30enne per rapinarlo: individuato dai carabinieri e arrestato

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 19enne nordafricano, sospettato di aver costretto un 30enne straniero a seguirlo in spiaggia insieme ad altri ragazzi non identificati. Dopo aver malmenato la vittima e fatto aggredire da un cane, il gruppo si è impossessato del portafogli e del telefono cellulare della vittima. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono riusciti a individuare e bloccare il giovane presso la Stazione Ferroviaria di Riccione. Il sospettato è stato dichiarato in stato di fermo di indiziato di reato e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa del giudizio di convalida.