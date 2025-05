Riccione. Giovane 20enne tenta di rapinare un 18enne del suo iPhone: arrestato dai carabinieri

Nella notte tra mercoledì 17 luglio e giovedì 18 luglio, un giovane di 20 anni residente nel comasco ha tentato di derubare un turista di 18 anni del suo iPhone, che il ragazzo teneva stretto in mano. L’episodio si è verificato in piazzale Neruda, vicino a viale Gabriele D’Annunzio, una strada frequentata durante le serate estive per la presenza di diverse attività commerciali.

I Carabinieri di Riccione sono stati prontamente avvisati e sono intervenuti sul posto per arrestare il giovane. Attualmente è detenuto in attesa del processo per direttissima davanti all’Autorità Giudiziaria di Rimini, assistito dall’avvocato Stefania Lisi.