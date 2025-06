Riccione. Giovane di 26 anni denunciato per porto abusivo di arma durante controllo autostradale

Un uomo di 26 anni è stato denunciato dalla Polizia Autostradale per aver portato con sé un’arma impropria, durante un controllo avvenuto sull’A14. Durante una sosta nell’area di servizio Montefeltro Ovest, nei pressi di Riccione, gli agenti hanno fermato il veicolo e trovato una roncola con una lama di circa 15 centimetri, parte di un attrezzo agricolo più grande di oltre 30 centimetri. Il giovane non è riuscito a fornire una giustificazione valida per il possesso dell’arma.

L’indagine delle forze dell’ordine si è concentrata sull’attività di controllo, che nel fine settimana ha riguardato più di 150 veicoli e circa 300 persone lungo l’autostrada. La roncola è stata sequestrata, e il 26enne dovrà rispondere delle accuse di porto di armi e oggetti atti a offendere.