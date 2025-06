Riccione: giovane nordafricano arrestato dai Carabinieri dopo rissa e per possesso di una tenaglia da carpentiere

Domenica sera, i Carabinieri di Riccione sono intervenuti presso uno stabilimento balneare sul lungomare, a seguito di una segnalazione riguardante un acceso diverbio tra due persone. All’arrivo, i militari hanno individuato un giovane di 18 anni, di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine, coinvolto in un alterco con un bagnino.

L’individuo si mostrava in stato di agitazione e con atteggiamenti provocatori nei confronti dei militari, cercando più volte di sottrarsi al controllo e di disfarsi di un sacchetto che portava con sé. Quando i Carabinieri hanno deciso di accompagnarlo in caserma per ulteriori accertamenti, il giovane ha avuto una crisi, opponendo resistenza.

Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto all’interno del sacchetto una grande tenaglia da carpentiere. Dal controllo delle sue generalità è emerso che il ragazzo, domiciliato in provincia di Reggio Emilia e senza fissa dimora, era stato già segnalato nelle stesse ore per il furto di una bicicletta. Era inoltre noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, armi e stupefacenti, e aveva un avviso orale del Questore di Reggio Emilia.

L’individuo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere. Attualmente si trova presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima al Tribunale di Rimini.