Riccione, giovane tunisino arrestato per tentato furto in un negozio sul lungomare della Repubblica

Un uomo di 23 anni di origine tunisina è stato fermato dai Carabinieri a Riccione, in relazione a un tentato furto avvenuto martedì mattina sul lungomare della Repubblica. L’episodio si è verificato poco prima delle 6, quando il titolare di un negozio ha attivato l’allarme dopo aver notato, tramite le telecamere di sorveglianza, un individuo che cercava di entrare nel locale forzando una finestra. L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del sospetto, che si trovava nelle vicinanze del negozio travisato con un cappello e vestiti scuri. L’uomo, che aveva tentato di manomettere le telecamere senza riuscirci, è stato identificato e portato in caserma con l’accusa di tentato furto aggravato. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti o altri episodi simili.