Riccione. Grande attesa domani per le star Can Yaman, Mark Gatiss, Alessandro Preziosi, Marco Bellocchio, Pilar Fogliati e Matteo Martari

Dopo la grande giornata inaugurale a Riccione dell’Italian Global Series Festival, con l’apertura ieri sera, domenica 22 giugno, della mostra dedicata a “Il Paradiso della Signore”, si entra nel vivo della grande kermesse con l’arrivo delle prime attesissime star.

Domani, martedì 24 giugno, la giornata si aprirà con la conferenza stampa ufficiale e la presentazione delle giurie alle 12 nella Sala Concordia del Palazzo dei congressi.

È stata annullato invece l’incontro delle 11 con Evangeline Lilly.

Alle 15, appuntamento con una delle masterclass più attese con Mark Gatiss, seguita alle 16, sempre nella Sala Concordia, dal dialogo tra due grandi del cinema e della cultura italiana: Marco Bellocchio e Alberto Barbera (direttore della Mostra di Venezia), che inaugureranno la serie di incontri “Masters of Storytelling”.

Lo stesso giorno, al Cinepalace a partire dalle 16:30 ci saranno le proiezioni delle serie internazionali in concorso, The Assassin, The Best Years, The Puzzle Lady, The Confidante, Unseen, Hidden Island, The Outlaws e Bookish.

Sempre martedì 24 giugno, alle 17:00, nella Sala Concordia, si terrà l’atteso Italian Showcase dedicato a due grandi produzioni: Cuori e Sandokan.

Per Cuori, emozionante serie ambientata nel mondo della cardiochirurgia degli anni ’60, saranno presenti la protagonista Pilar Fogliati, l’attore Matteo Martari e il regista Riccardo Donna, pronti a raccontare retroscena e curiosità dal set.

A seguire, spazio all’avventura con Sandokan, nuova rivisitazione del celebre eroe creato da Emilio Salgari. Sarà presente in sala l’attore turco Can Yaman con Alessandro Preziosi, Alanah Bloor, Nicola Abatangelo (regista) e Matilde Bernabei (produttrice), per un viaggio dietro le quinte di un progetto ambizioso e internazionale.

Un doppio appuntamento imperdibile per gli amanti della serialità italiana.

La giornata si chiude in grande stile con l’International Premiere di Von Fock, alle 21:00 all’Arena Ceccarini. Presenti in sala gli interpreti Priit Pius e Aurora Ruffino, per un viaggio tra mistero e intrighi internazionali.

L’ingresso agli appuntamenti del festival è libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti.

Per registrarsi agli eventi si invita a visitare il sito https://italianglobalseriesfestival.it/

Comune di Riccione