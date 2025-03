Riccione, grandi progetti per migliorare la qualità della vita e rendere la città più sostenibile

L’amministrazione comunale di Riccione ha dato il via a una serie di progetti cruciali per migliorare la qualità della vita nei quartieri di Raibano, Tre Villaggi e Riccione Due, puntando sulla sostenibilità, la mobilità ecologica e la rigenerazione urbana. Questi interventi hanno come obiettivo la creazione di un ambiente più verde, vivibile e inclusivo, in grado di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e garantire un futuro migliore per la città.

Progetti per la città: miglioramento della viabilità e sostenibilità ambientale

Il 25 marzo 2025, si è tenuto il quarto incontro pubblico del progetto “Riccione cambia, cambiamo Riccione insieme” al centro di Buon Vicinato di viale Arezzo, con la partecipazione di circa 100 cittadini. Durante l’incontro, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica e Rigenerazione Urbana Christian Andruccioli, insieme alla giunta comunale, hanno presentato le linee guida del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), oltre ai numerosi progetti in corso di rigenerazione urbana che trasformeranno il volto della città.

Lavori completati e in corso

Tra le iniziative già completate, spicca l’asfaltatura di viale Gradara a Raibano, un intervento da 400.000 euro che ha migliorato notevolmente la viabilità. È stata inoltre riposizionata la fermata dell’autobus per migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico. Inoltre, è previsto il progetto di una nuova rotatoria tra viale Gradara e viale dell’Ecologia, con i lavori che partiranno entro l’anno. Raibano vedrà anche la realizzazione di un sistema di protezione contro gli allagamenti, con la creazione di un fosso scolmatore, la cui inaugurazione è prevista per giugno 2025.

Nel quartiere Riccione Due, la prima fase di riqualificazione delle infrastrutture di rete è stata completata, e il prossimo passo prevede la bonifica degli acquedotti e la sistemazione di asfalti e marciapiedi entro la fine dell’anno.

La visione per un futuro verde e sostenibile

Cintura verde e tutela del paesaggio

Una delle iniziative principali riguarda la creazione della cintura verde, un corridoio ecologico che collega le aree naturali della città, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e preservare la biodiversità. Il progetto prevede forestazione urbana, il potenziamento ecologico dei parchi fluviali, e il rafforzamento della valorizzazione dell’area agro-paesaggistica che circonda il sistema urbano. L’attenzione sarà posta anche sulla protezione delle alberature esistenti, con interventi mirati per favorire la permeabilità del suolo e ossigenare le radici degli alberi.

Riccione: città dei grandi eventi

Il Piano del Turismo prevede un ambizioso progetto di trasformazione culturale e turistica per posizionare Riccione come una delle città principali della musica e degli eventi internazionali. L’amministrazione punta a sviluppare poli attrattori come la città della musica, i parchi tematici e la città dello sport, per organizzare concerti e festival di rilevanza nazionale e internazionale.

Inoltre, saranno sviluppate aree verdi all’ingresso della città per accogliere i turisti, con la creazione di parcheggi scambiatori per facilitare l’accesso al centro, riducendo il traffico urbano. Saranno anche potenziati i servizi navetta per connettere i parcheggi con le aree principali della città.

Piani di mobilità sostenibile e viabilità

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) prevede un programma ampio di interventi per incentivare la mobilità ecologica. Tra questi, la realizzazione di parcheggi scambiatori e l’introduzione di zone pedonali in alcune aree della città, per migliorare la sicurezza e la tranquillità. Inoltre, sarà introdotto un sistema di limite di velocità a 30 km/h per ridurre il traffico e garantire un ambiente urbano più vivibile. Il piano prevede anche la creazione di aree per la sosta dei camper, rispondendo alla crescente domanda di turismo itinerante.

Edilizia residenziale sociale e rigenerazione urbana

L’amministrazione ha messo a punto un piano di edilizia residenziale sociale (ERS) per rispondere alla crescente domanda di abitazioni. L’obiettivo è aumentare l’offerta di alloggi a lungo termine, con almeno il 30% degli alloggi destinati all’affitto. Saranno sviluppate anche forme abitative innovative, come il cohousing e i condomini solidali, per soddisfare le esigenze di persone singole, anziani soli e lavoratori stagionali. Al fianco di queste iniziative, si prevede un ampio progetto di rigenerazione urbana, volto a promuovere l’integrazione sociale e la coesione tra i residenti.

Gestione del rischio idraulico e ambiente

L’amministrazione comunale ha avviato un piano di gestione del rischio idraulico, volto a ridurre il rischio di alluvioni. Tra le azioni principali figurano la revisione dei parametri di permeabilità per gli interventi edilizi e la creazione di barriere verdi per proteggere la città dalle acque piovane. Inoltre, l’amministrazione sta affrontando il problema degli odori nella zona artigianale, con misure specifiche per migliorare la qualità dell’ambiente e la vivibilità della zona.

Con questi progetti, Riccione guarda a un futuro più sostenibile, verde e integrato, puntando a diventare una città più vivibile, innovativa e aperta alle sfide ecologiche e sociali del futuro.