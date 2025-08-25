Riccione: grave incidente in viale Berlinguer, motociclista di 25 anni trasportato in elisoccorso

OGGI pomeriggio, lunedì 25 agosto, un violento incidente ha scosso il traffico di viale Berlinguer a Riccione, nei pressi del casello autostradale. Un giovane di 25 anni, in sella alla sua Yamaha, è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un’auto ferma in coda, finendo sbalzato sopra altre vetture.

Secondo una prima ricostruzione, la lunga fila di auto incolonnate avrebbe costretto il motociclista a frenare bruscamente, ma l’urto è stato inevitabile a causa dell’alta velocità. La moto è stata completamente distrutta sull’asfalto, mentre il ragazzo è stato sollevato dall’impatto e scaraventato sopra altre auto ferme, causando scene di grande apprensione tra i presenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno richiesto l’elisoccorso per trasferire il giovane al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato in codice critico. La polizia municipale ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità: il traffico, già intenso a quell’ora, ha subito gravi rallentamenti con lunghe code in tutta l’area del casello.

L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati alla guida in condizioni di traffico intenso, sottolineando la necessità di prudenza e attenzione sulle strade urbane ad alta densità di veicoli.