Riccione, il cane poliziotto Ziko festeggia 8 anni: fiuto da record e cuore da eroe

Otto anni di età e una carriera che farebbe invidia a molti agenti in divisa. Si chiama Ziko ed è il protagonista silenzioso ma infallibile di decine di operazioni antidroga tra Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Dal 2018, questo pastore specializzato dell’unità cinofila della Polizia Locale è diventato una presenza familiare per la comunità e un incubo per gli spacciatori.

Un cane, un conduttore e una squadra affiatata

Al fianco del suo conduttore, l’assistente Luca Biagini, Ziko ha affinato negli anni una perfetta intesa operativa. Il loro lavoro congiunto ha portato a sei arresti, oltre 2 kg di sostanze stupefacenti sequestrate solo nel 2024, e decine di segnalazioni alle Prefetture per uso personale di droga. E il 2025 si è aperto con lo stesso passo deciso: 11 persone segnalate nei primi tre mesi e 50 grammi di hashish individuati in una struttura abbandonata.

Non solo operazioni: Ziko simbolo di legalità

Ma il ruolo di Ziko va ben oltre le operazioni di polizia. Questo straordinario cane è anche protagonista degli incontri con le scuole, dove affianca gli agenti nel raccontare ai più giovani l’importanza del rispetto delle regole e della prevenzione. La sua presenza nei parchi e nelle piazze lo ha reso una figura familiare e rassicurante, contribuendo a rafforzare il legame tra la Polizia Locale e i cittadini.

Una “eccellenza a quattro zampe” al servizio del territorio

Il Comando della Polizia Locale ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’unità cinofila, definendo la sinergia tra Ziko e l’assistente Biagini un esempio concreto di eccellenza operativa. In un territorio in cui la prevenzione è fondamentale, la loro attività rappresenta una risorsa preziosa nella quotidiana lotta alla microcriminalità.

Ziko compie 8 anni, ma non accenna a rallentare: il suo fiuto resta un’arma preziosa, il suo carattere un ponte tra istituzioni e comunità. Un vero “agente” che non chiede medaglie, ma che ogni giorno dimostra sul campo il valore della dedizione, della formazione e dell’umanità – anche quando arriva su quattro zampe.